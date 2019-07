En prison pour meurtre depuis 20 ans, il est innocenté grâce à la généalogie génétique, une première

C'est une première. Mercredi, un tribunal de l'Etat de l'Idaho aux Etats-Unis a totalement blanchi Christopher Tapp, un détenu qui a passé 20 ans de sa vie en prison et victime d'une erreur judiciaire. Celui-ci a été innocenté grâce à la généalogie génétique, une technique dite révolutionnaire d'enquête qui croise ADN et arbres généalogiques. "C'est une nouvelle vie, un nouveau début, un nouveau monde pour moi et je vais profiter de chaque jour", s'est-il exclamé à l'issue de l'audience, selon les médias locaux. L'homme avait été déclaré coupable en 1998 et condamné à 30 ans de prison pour le viol et le meurtre en 1996 d'Angie Dodge, une jeune femme de 18 ans. Au moment des faits, Christopher Trapp vivait en face de la victime et avait rapidement avoué le meurtre avant de revenir sur ses dires.