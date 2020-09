En visite au Liban, Macron annonce qu’il souhaite s’y rendre de nouveau en décembre

"Je suis venu avec un premier engagement qui est l’aide humanitaire, le soutien et l’urgence", a indiqué le président de la République, visage masqué, au site Brut. "La France a été au rendez-vous, il y a eu plus d’une tonne et demi par jour de matériel qui a été livrée, nous avons fait tourner trois navires, nous avons plus de 700 militaires déployés", a poursuivi Emmanuel Macron, se félicitant que la France ait "envoyé de l’aide sanitaire, humanitaire, pour les écoles, alimentaire" et désormais "de l’aide de reconstruction" pour le Liban. Concernant l’aide internationale, le président de la République regrette toutefois que "parfois, de l’aide arrive mais ne va pas directement aux ONG, elle peut être détournée". "Nous allons donc améliorer les choses avec les Nations Unies", a-t-il assuré.