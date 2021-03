En visite en Pologne, Clément Beaune a été empêché d'aller dans une zone anti-LGBT

"Je pense que c'est très grave, mais je ne veux pas polémiquer avec un gouvernement. Ce qui est très grave, c'est la situation de fond, pas mon cas personnel", a-t-il poursuivi ce jeudi. Au total, une centaine de collectivités en Pologne ont adopté depuis 2019 une résolution "anti-idéologie LGBT" ou une "charte des droits des familles". Ces zones représentent environ un tiers du territoire polonais et sont situées principalement dans le sud-est et dans l'est du pays, traditionnellement très catholiques. Leur démarche est encouragée par le soutien tacite du gouvernement conservateur du parti Droit et Justice (Pis).

Malgré l'interdiction de se rendre à Krasnik, Clément Beaune a "décidé de maintenir cette visite en ce jour symbolique du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, parce qu'il y a aussi en Pologne des attaques sur les droits des femmes", a-t-il souligné. Cependant, le secrétaire d’État a ajouté : "J’irai à un moment donné dans une zone anti-LGBT. Je reviendrai en Pologne."