Enfants coincés dans une grotte en Thaïlande : une nouvelle montée des eaux met en péril leur sauvetage

"J'ai entendu que la pluie revenait. Je suis très inquiète". La tante d'Ekkarat, un des douze enfants coincés depuis 12 jours dans une grotte en Thaïlande, a fait part de son angoisse à la presse qui attendait ce jeudi le début de l'opération d'évacuation. Celle-ci ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs jours, une nouvelle montée des eaux étant à craindre.





Une montée des eaux que redoutent également les secours. "Notre plus grande inquiétude, c'est la météo (...) Nous sommes engagés dans une course contre l'eau", a déclaré Narongsak Osotthakorn, chef de la cellule de crise. Pour parer à toute éventualité, cette dernière a pris les devants : "Ce matin, nous avons préparé les 13 équipements de plongée" afin de pouvoir évacuer en urgence. Celle-ci pourrait débuter si des torrents d'eau venaient à s'écouler dans la grotte, en cette saison de mousson. C'est déjà à cause de ces pluies de mousson que les enfants se sont retrouvés pris au piège le 23 juin, après avoir décidé, pour une raison encore non élucidée, de se rendre dans cette grotte après leur entraînement de foot, avec leur jeune coach de 25 ans.