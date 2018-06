Enfants migrants : Melania Trump se distingue

Le scandale autour de la séparation de force d'enfants et de parents latino-américains entrés illégalement aux États-Unis, est un autre dossier qui occupe le Président américain. En effet, les images ont choqué la planète entière, à commencer par la première dame Melania Trump. Celle-ci s'est rendue dans un des centres de rétention et certains y ont vu un message envoyé à son mari.



