Enfants migrants séparés de leurs parents : cinq questions sur la polémique qui enfle aux Etats-Unis

Avec les poursuites au pénal, la "tolérance" que permettait la procédure civile n'existe plus. En effet, quand des adultes sont détenus dans le système pénitentiaire pour des délits pénaux, leurs enfants ne peuvent les suivre en prison : ils sont donc confiés à l'Office de relocalisation des réfugiés (ORR), qui dépend du ministère de la Santé et des services sociaux. Plus de 2.300 enfants et jeunes migrants ont ainsi été séparés en cinq semaines de leurs parents accusés d'avoir franchi illégalement la frontière aux Etats-Unis, ce qui a provoqué la polémique que l'on constate ces derniers jours. Le gouvernement de Donald Trump soutient que cette séparation a un effet dissuasif sur les candidats à l'immigration illégale. Il affirme aussi que la loi en vigueur oblige à séparer enfants et parents. Ce qui est inexact.