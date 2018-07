Enfants piégés dans une grotte en Thaïlande : le sauvetage se complique

Les sauveteurs thaïlandais pensaient avoir le temps, des semaines et peut-être des mois devant eux, pour trouver la solution. Ils estiment aujourd'hui n'avoir que quelques jours pour faire sortir les douze enfants coincés dans une grotte inondée depuis quatorze jours. En effet, la mousson risque de faire monter le niveau de l'eau.



