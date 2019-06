Enfants piégés dans une grotte en Thaïlande : un an après, que sont-ils devenus ?

Leur histoire avait tenu en haleine le monde entier pendant plus de deux semaines : douze enfants et leur entraîneur de foot, coincés dans une grotte inondée en Thaïlande, finalement sauvés grâce à une opération de sauvetage internationale. C’était il y a un an jour pour jour, le 23 juin 2018, qu’ils entraient dans la grotte de Tham Luang, avant d’être pris au piège.





Pour le premier anniversaire du drame, une course de charité était organisée près des lieux. Environ 5.000 coureurs et cyclistes y ont participé, parmi lesquels certains des adolescents rescapés, comme Pornchai Kamluang. "Cela a été une telle expérience. J'ai beaucoup appris sur les Thaïlandais, notamment notre unité", témoigne-t-il. Il ne peut en dire plus : comme tous les membres de l’équipe de football des "Sangliers sauvages", il n'a pas le droit de s'exprimer, tenu par une stricte clause de confidentialité avec Netflix. La plateforme prévoit en effet une superproduction sur leur histoire.





D'après la presse américaine, les adolescents âgés de 11 à 16 ans auraient perçu chacun quelque 100.000 dollars, une somme considérable pour ces jeunes issus, pour certains, de minorités ethniques pauvres et marginalisées. Depuis les événements, les rescapés ont acquis un nouveau statut : Adul Samon-On, 14 ans au moment des faits, est aujourd’hui suivi par plus de 100.000 personnes rien que sur Instagram. Apatride, sans statut légal dans le royaume, comme deux de ses coéquipiers, Adul a par ailleurs obtenu la citoyenneté thaïlandaise.





La renommée des "Sangliers sauvages" est mondiale : ils ont voyagé cette année de New York à Londres en passant par Buenos Aires, invités par des clubs de football professionnels et la vedette américaine des talk-shows Ellen DeGeneres.