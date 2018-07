Enfants retrouvés dans une grotte en Thaïlande : comment les secours préparent leur délicate évacuation

Une fois que le groupe aura repris des forces, l'opération d'évacuation pourra débuter. "Notre mission de recherche a été couronnée de succès, mais il nous reste à les sortir de là", a déclaré le gouverneur de la province de Chiang Rai. Ce dernier l'assure : les chances qu'ils puissent être sortis dès ce mardi sont minces. En effet, le niveau actuel de l'eau implique selon les secouristes un parcours sous-marin qu'un plongeur chevronné met… six heures à parcourir. Pour cette raison, les enfants vont être entraînés à parcourir plus de quatre kilomètres de boyaux étriqués, dont de larges portions inondées dans lesquelles ils seront équipés de bouteilles d'oxygène. "Nous nous apprêtons à les évacuer par là où ils sont entrés et pompons le plus possible d'eau afin qu'ils n'aient pas à plonger", ou alors seulement sur une courte distance, a expliqué mardi Anupong Paojinda, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Cependant, plus le temps passe, plus le risque de nouvelles inondations est grand en cette période de mousson en Asie du Sud-Est.