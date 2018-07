Enfants retrouvés dans une grotte en Thaïlande : pourquoi ils ne vont pas être évacués tout de suite

"Nous allons leur apporter de la nourriture, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils puissent se nourrir vu qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Un médecin sachant plonger doit aussi se rendre sur place, en plongeant, pour évaluer leur condition physique. Les personnes étant restées longtemps dans l'obscurité et le confinement d'une grotte peuvent présenter des troubles oculaires et pulmonaires", a encore souligné le gouverneur. Mardi, l'armée a annoncé que les 12 enfants et leur entraîneur de football allaient recevoir quatre mois de vivres et des leçons de plongée. "(Nous allons nous) préparer à envoyer des vivres supplémentaires pour tenir au moins quatre mois et former les 13 (membres du groupe) à la plongée tout en continuant d'évacuer l'eau" du réseau souterrain complexe, a déclaré le capitaine Anand Surawan, de la marine thaïlandaise.





Lundi soir, la nouvelle s'est répandue à vitesse grand V sur les réseaux sociaux et les parents des enfants, qui dorment pour certains non loin de la grotte depuis plusieurs jours, ont exprimé leur joie. "Je suis si heureux... Je veux le voir, en bonne santé mentale et physique", a réagi Thinnakorn Boonpiem, père d'un des disparus, interrogé par l'AFP.





Les jeunes footballeurs, âgés de 11 à 16 ans, et leur entraîneur s'étaient aventurés le soir du 23 juin, après leur entraînement sportif, dans la grotte de Tham Luang, dans cette zone de forêt tropicale dense, à la frontière avec la Birmanie et le Laos. Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson et aucun contact n'avait depuis pu être noué avec eux.