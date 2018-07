Enfants séparés de leurs parents migrants : le délai expire mais toutes les familles ne sont pas réunies

L’affaire avait provoqué un énorme tollé. Mais plusieurs familles sont encore dans l’expectative aux Etats-Unis. Rentrées illégalement sur le territoire, elles ont été privées de leurs enfants. Si un juge fédéral de Californie a ordonné que toutes les familles "éligibles" soient réunies avant 18h ce jeudi 26 juillet, beaucoup attendaient encore.





Sont considérés comme "éligibles" les cas où les liens familiaux ont bien été déterminés, quand les parents n'ont pas d'antécédents criminels ou de maladie contagieuse, et quand ils n'ont pas renoncé aux retrouvailles. Sur 2.551 familles séparées, avec des enfants entre 5 et 17 ans, 1.634 sont "éligibles", toujours selon les critères du gouvernement américain. Et plus de 1.000 d'entre elles ont déjà été réunies. Mais l'administration Trump a déjà prévenu que 917 parents dont les familles ne répondent pas aux critères ne verraient pas leurs enfants avant la date butoir. Dans 463 cas, les parents ont déjà été expulsés des Etats-Unis.