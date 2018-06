Enfants séparés de leurs parents migrants : une ministre américaine prise à partie dans un restaurant mexicain

Ces individus dénonçaient la politique migratoire qui autorise la séparation de plus de 2.300 enfants de leurs parents sans-papiers. Un durcissement de la politique aux frontières dont Nielsen est une figure de proue. "Madame la ministre (...), comment pouvez-vous prendre plaisir à manger mexicain alors que vous déportez et emprisonnez des dizaines de milliers de personnes venues demander l'asile aux États-Unis ?", lui lance un homme. "Honte, honte, honte ! Honte à vous !", scandent longuement les activistes de Metro DC Democratic Socialists of America.