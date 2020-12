Enlèvements des 300 adolescents par Boko Haram : "un coup politique "

ENTRETIEN - Ce mardi, le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué l'enlèvement de 300 adolescents dans le nord du pays. Dans quel contexte intervient cette action ? Vincent Foucher, chercheur au CNRS et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, répond à nos questions.

Le Nigeria plonge une nouvelle fois dans la peur. Ce mardi 15 décembre, le leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, a revendiqué l'enlèvement de plusieurs centaines de lycéens dans le nord-ouest du pays. Si cette action rappelle le kidnapping des filles de Chibock (dans l'État du Borno) en 2014, c'est la première fois que le groupe jihadiste organise une attaque dans le nord du pays à Kankara (Etat de Katsina). Que signifient ces enlèvements et dans quel contexte s'inscrivent-ils ? Pour comprendre, il faut revenir sur les divisions à l'intérieur du mouvement djihadiste Boko Haram tout en prenant en compte le contexte politique et sécuritaire dans le pays. Vincent Foucher, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, répond aux questions de LCI, nous éclaire.

Avec ces enlèvements, que cherche à faire Boko Haram ? Il s'agit d'un coup politique ! C'est une façon pour Abubakar Sheakau – leader de la secte islamiste Boko Haram – de reprendre le devant de la scène. À travers cette action, plusieurs choses doivent être notées. Tout d'abord, c'est la première fois que le groupe Boko Haram revendique une action dans l'État de Katsina (nord-ouest du pays). Non seulement, cette attaque peut être perçue comme une provocation à l'égard du président actuel, Muhammadu Buhari, originaire de cette région, mais le fait qu'ils soient actifs cette partie du pays est inquiétante. Cet événement peut aussi être comparé - dans son ampleur - à l’enlèvement des 276 lycéennes de Chibok en 2014. Cette action avait, à l'époque, donné à Abubakar Sheakau sa gloire globale. Et ces nouveaux enlèvements d'adolescents peuvent constituer un moyen pour le leader de Boko Haram de redorer son blason, une façon de montrer qu'ils sont toujours là. Aussi, pour comprendre cette attaque, il faut comprendre le contexte. En effet, en 2016, le mouvement jihadiste Boko Haram s'est scindé en deux. De ce divorce, deux factions sont nées : celle reliée à l'État islamique et l'autre restée aux mains de Abubakar Sheakau. Cependant, cette dernière est la plus faible des deux et ces enlèvements d'adolescents pourraient avoir pour but d'attirer des ralliements.

Comment a évolué l'activité de Boko Haram depuis 2015 ? En 2015, le président nigérian, Mohammed Buhari, prend le pouvoir. Avant lui, son successeur Goodluck Jonathan avait déjà lancé une réponse militaire un peu forte qui commençait à donner quelques résultats. Ces efforts ont été prolongés par le chef d'État actuel mais l'armée nigériane s'est heurtée à plusieurs difficultés. En effet, en 2016, les deux factions réussissent à s'adapter et passent alors en mode "guérilla". Les deux groupes jihadistes ont un certain talent pour survivre. Alors l'élan militaire lancé en 2015-2016 s'est perdu et on voit bien actuellement que l’armée nigériane n’arrive pas à gérer la situation. D'ailleurs, les militaires ont été obligés de passer sous un mode d'action défensif. Par exemple, l'armée nigériane a décidé de regrouper ses hommes dans les grandes bases - à cause des attaques multiples perpétrées par Boko Haram dans les bases plus petites. Mais avec cette stratégie, l'État nigérian a délaissé les zones rurales et laissé ces territoires aux mains des djihadistes.

On ne peut pas dire que Boko Haram soit affaibli - Vincent Foucher

Quelle est l'influence de cette secte islamiste au Nigeria ? Le groupe djihadiste Boko Haram demeure très influent dans le pays. Ils contrôlent une bonne partie des zones rurales et l'État du Borno (dans le Nord et le centre du pays). Comment ils s'organisent ? Les deux factions sont financées par le racket et le banditisme mais aussi par le pillage. Il faut aussi rappeler que Boko Haram avait revendu une partie des filles de Chibok pour 100 millions d'euros à l'époque. C'est difficile de dire comment le mouvement de Boko Haram évolue mais on ne peut pas dire qu'il soit affaibli. Actuellement, l’ordre public est un vrai souci au Nigeria. Par exemple, sur la route entre Lagos et Abuja (les capitales diplomatiques et économiques du pays) il y a une route qui fait 250 kilomètres. Sur cet axe, il y a de nombreuses attaques de bandits armés. Il faut ajouter à cela, une criminalité très forte et des tensions communautaires. C'est un pays avec de grands problèmes.

Propos recueillis par Audrey PARMENTIER