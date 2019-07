Enquête : faut-il encadrer les loyers ?

L'encadrement des loyers est de retour à Paris. D'autres villes, comme Lille, pourraient suivre. La mesure vise à freiner l'envol des prix engendré par la pénurie de logements. En Suède, l'encadrement des loyers a été mis en place depuis plus de 40 ans. Mais ce système est-il vraiment efficace sur le long terme ? Qu'en pensent les professionnels de l’immobilier ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.