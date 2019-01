Enquête : les étonnantes prisons danoises

Les prisonniers sont autonomes à condition de travailler. Ordinateur, routeur wifi, téléphone portable, les cellules sont équipées comme aucune autre en Europe. Entre 7 heures et 21 heures, ils peuvent entrer et sortir à leur guise. Une prison inédite qui fonctionne car le Danemark compte l'un des taux de criminalité les plus bas d'Europe. Sans problème de surpopulation carcérale, le pays peut donc se permettre de faire du sur-mesure en donnant la priorité à la réinsertion des détenus.



