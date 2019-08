Enquête ouverte après le suicide apparent du milliardaire Jeffrey Epstein, poursuivi pour trafic sexuel

Il a été retrouvé pendu dans sa cellule ce samedi matin vers 7h30 (13h30 en France). Le milliardaire déchu Jeffrey Epstein, 66 ans, s'est suicidé. Il était accusé de "trafic sexuel" de mineures et d'association de malfaiteurs et avait comparu en juillet dernier devant un juge de New York concernant des faits qui se seraient déroulés entre 2002 et 2005. Le FBI a ouvert une enquête pour "suicide apparent". Jeffrey Epstein avait été inculpé pour exploitation sexuelle ayant concerné des dizaines de mineures et attendait, depuis, son procès. Des photos de jeunes filles dénudées avaient également été découvertes dans la maison du milliardaire.





L'homme avait déjà connu une première histoire avec la justice il y a une dizaine d'années. Il avait été accusé de recourir aux services de prostituées mineures.