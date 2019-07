Enquête russe : le témoignage de Robert Mueller devant le Congrès américain peut-il marquer un tournant dans la campagne de 2020 ?

De plus, judiciairement, Donald Trump ne risquerait rien. Si le rapport décrit une campagne agressive de Moscou pour favoriser son élection, ainsi que de nombreux contacts entre la Russie et l'entourage du candidat républicain, le procureur spécial estime néanmoins qu'il n'a pas réuni de "preuves" d'une collusion. "Mueller a conclu que de toute façon, on ne pouvait pas inculper un président en exercice avec les éléments en sa possession. Il faudrait attendre qu'il ne le soit plus", explique Nicole Bacharan.





Qu'en est-il alors d'une possible procédure de destitution ? Fortement envisagée par certains élus démocrates, elle serait vouée à l'échec : "C'est une procédure en deux temps, la chambre puis le Sénat. La majorité républicaine du Sénat ne lâchera jamais Trump donc voter des articles d'impeachment à la chambre et faire de lui un martyr en sachant que la procédure échouera... les démocrates ont besoin d'avoir des éléments encore plus incontestables."

Enfin, la politologue considère que le caractère médiatique de ces auditions ne changera en aucun cas l'avis de l'opinion publique, les camps étant bien trop tranchés. "Les gens qui détestent Trump sont convaincus qu'il est coupable [...] et les gens qui le soutiennent, le soutiennent quoi qu'il arrive. Ils ne changeront pas d'avis. Ils seront juste confortés dans le fait que les démocrates veulent la peau de Trump."