Enquête russe : Trump pourrait être interrogé par le procureur spécial

Verra-t-on le président des Etats-Unis interrogé par un procureur dans l’exercice de sa fonction ? La chose semble de plus en plus probable, surtout depuis les révélations du Washington Post selon lesquelles Robert Mueller, le procureur spécial nommé dans l’enquête sur l’éventuelle collusion entre des proches de Donald Trump et Moscou, souhaite entendre Donald Trump dans cette affaire.





D'après le média américain, l’entretien pourrait avoir lieu "dans les semaines à venir". Les équipes du procureur et l’entourage de Donald Trump seraient en train de discuter pour définir les cadres de l’interrogatoire. Où celui-ci se déroulerait ? Quand ? Comment ? Selon le Washington Post, une possibilité serait que le président réponde par écrit aux questions des enquêteurs. Il se montrerait en revanche réticent à un face-à-face.