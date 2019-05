Enquête sur ces bombes toxiques au fond de la mer

Après leur victoire en 1919 et en 1945, trois milliards de tonnes de munitions ont été immergées par les Alliés au large des côtés de la Manche et de la mer du Nord. 300 000 tonnes d'entre elles contiennent des armes chimiques comme le gaz moutarde, l'arsenic ou encore des gaz neurotoxiques. Ces substances, conçues pour tuer, commencent à se répandre dans les mers.



