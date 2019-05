Enquête sur l'ingérence russe : inculper Donald Trump n'était pas une "option légale", selon le procureur spécial Robert Mueller

Devant l'impasse juridique, Robert Mueller a renvoyé la balle au Congrès. Il a rappelé que "la Constitution prévoit une procédure en dehors du système judiciaire pour mettre en accusation un président en exercice", faisant référence à la possibilité d'une destitution. "Il revient au Congrès de répondre aux délits et mensonges et autre méfaits du président Trump et nous allons le faire", a reconnu le Président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, le démocrate Jerry Nadler. Forte de sa majorité dans cette enceinte, l'opposition démocrate pourrait techniquement engager une procédure d'"impeachment" (de destitution, ndlr) contre Donald Trump. Mais la procédure est vouée à l'échec compte tenu de la majorité républicaine au Sénat.