Enquête sur la face cachée de Rome

On dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais les habitants de la "Ville éternelle", qui ont de l'humour, ont inventé une autre devise : tous les déchets mènent à Rome. Toujours aussi mal gérée, la capitale italienne croule sous les poubelles et les détritus. Les transports publics sont aussi mal en point. Les routes, notamment celles du centre-ville, sont également en très mauvais état.



