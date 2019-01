Enquête sur les collusions avec la Russie : qui est Roger Stone, ami et conseiller de Donald Trump, inculpé et arrêté

L'enquête sur les éventuelles collusions entre la Russie et la campagne de Donald Trump se rapproche un peu plus de la Maison Blanche. Roger Stone, un ancien conseiller informel du milliardaire, a été arrêté vendredi, selon des médias américains. Un coup dur pour Donald Trump, qui voit cet ami de longue date chuter pour son sa participation à la campagne présidentielle en 2016.





Roger Stone, 66 ans, a été arrêté tôt vendredi matin à Fort Lauderdale en Floride, "à la suite d'une inculpation par un grand jury fédéral le 24 janvier 2019". Le procureur spécial Robert Mueller a retenu sept chefs d'inculpation, dont ceux de fausse déclaration, de subornation de témoin et d'obstruction à une procédure officielle, ont affirmé le New York Times et d'autres médias citant le bureau de Robert Mueller, le procureur spécial sur la Russie. Une arrestation guère surprenante, tant ce dernier avait Roger Stone dans le viseur depuis des mois. Et pour cause : pendant la campagne, il aurait communiqué avec le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, et avec le pirate informatique "Guccifer 2", qui ont publié des emails volés à Hillary Clinton et à son équipe de campagne. Les services de renseignement américains estiment que "Guccifer 2" est lié aux services secrets russes et pensent que WikiLeaks a été utilisé, peut-être sans le savoir, par la Russie pour faire fuiter des documents susceptibles de nuire à la campagne des démocrates.