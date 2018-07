Enregistré à son insu, Donald Trump aurait songé à acheter le silence d’une playmate

Rudolph Giuliani a tenu à préciser qu'il n'avait pas été question d'utiliser des fonds de campagne, ce qui serait contraire au code électoral, et que la transaction n’a jamais eu lieu entre le candidat républicain et le National Enquirer. Le témoignage de la playmate n’a jamais été publié, beaucoup expliquant cela par l’amitié liant Trump et David Pecker, patron du groupe de presse auquel appartient le titre. Cette pratique courante dans la presse américaine consisterait à payer une exclusivité pour empêcher la publication d’informations potentiellement compromettantes.





A l’écoute des premiers éléments de la conversation révélée vendredi, Donald Trump n’aurait cependant rien à craindre juridiquement, le paiement n’ayant jamais été effectué. Il s’agit surtout d’un élément supplémentaire dans l’enquête du FBI qui veut savoir si des fonds de campagne ont été utilisés pour faire taire d’anciennes conquêtes du président américain, ce qui constituerait une infraction aux règles électorales.





Durant la campagne présidentielle fin 2016, l’équipe de Donald Trump avait nié toute connaissance d’une transaction avec Karen McDougal. Giuliani a même écarté toute relation entre la jeune femme et le président alors que le New Yorker, en février dernier, en faisait déjà état parallèlement à l’affaire Stormy Daniels. Cette actrice de films X prétend également avoir eu une relation avec Trump et son silence aurait été monnayé quelque 130.000 dollars. Michael Cohen fait d’ailleurs l’objet d’une autre enquête dans cette affaire. Après des années de fidélité à Donald Trump, il a pris ses distances et une collaboration avec la justice n’est pas à exclure pour celui qui a récemment clamé sur ABC qu’il plaçait "(sa) famille et (son) pays en priorité".