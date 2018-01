"Ensemble", 1500 milliards, Iran… les 5 choses à retenir du premier discours sur l’état de l’Union de Trump

En règle générale, ce traditionnel discours sur l’état de l’Union aux États-Unis - suivi en direct par des dizaines de millions de téléspectateurs - permet au président en place de dresser un bilan de son action durant l’année écoulée. C’est la raison pour laquelle cette version 2018 s’apparentait réellement comme le premier du genre pour Trump, celui de 2017 ayant eu lieu juste après son investiture. Et l’idée-force de cette grande première du chef de l'Etat devant le Congrès, c’est bel et bien le rassemblement. Au terme d’une année marquée par les divisions, les polémiques et les scandales, le locataire de la Maison-Blanche a usé d’un ton rassembleur pas forcément habituel venant de sa part. "Ensemble, nous construisons une Amérique sûre, forte et fière", a notamment tonné Trump, appelant démocrates et républicains à travailler ensemble. "Ce soir, je veux vous parler (...) du type de pays que nous allons devenir. Nous tous, ensemble, comme une seule équipe, un seul peuple et une seule famille américaine."