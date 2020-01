Entre compassion et dénonciation, comment l'arrivée de Carlos Ghosn est perçue depuis le Liban

C’est dans sa luxueuse demeure du quartier d’Achrafiyeh, à l’est de Beyrouth, que Carlos Ghosn a terminé lundi soir sa folle cavale entamée depuis le Japon. Depuis, l’ancien patron de Renault-Nissan demeure invisible, se tenant loin des regards. A ce jour, seule une photo de l'ex-patron, prise lors du réveillon du 31 décembre et que TF1 et LCI se sont procurée , a filtré. Mais, aussi discret soit-il, Carlos Ghosn est au cœur des discussions au Liban, suscitant critiques ou au contraire compassion.

Deux ans et une fuite rocambolesque plus tard, son retour précipité au Liban interpelle. "Ils ne peuvent pas le traiter de cette façon, c'est porter atteinte à sa dignité et son honneur", s’est ainsi indignée auprès de la presse une voisine, installée dans l'immeuble accolé à la villa de l’ancien dirigeant. Et d’ajouter : "Nous, ses voisins, avons énormément de respect pour lui. Il est un exemple de réussite pour les Libanais". Le journaliste Ricardo Karam, réputé proche de Carlos Ghosn qu'il a reçu à plusieurs reprises sur son plateau de télévision, a lui aussi salué le coup de théâtre. "Bienvenue à la liberté et aux droits de l'Homme", a-t-il écrit sur Twitter.