Entre les fusillades d'El Paso et de Dayton, Donald Trump fêtait un mariage

Les États-Unis ont été endeuillés par deux tueries de masse à quelques heures d'intervalle. Une à El Paso (Texas), où 20 personnes ont été tuées et 26 blessés samedi par un jeune blanc de 20 ans qui voulait répondre à "l'invasion mexicaine au Texas", et une à Dayton (Ohio), où 9 personnes ont perdu la vie dimanche, assassinées par un homme équipé d'une arme automatique. Pendant ce temps, le président Trump se trouvait, comme souvent pendant les weekends, dans son club de golf de Bedminster (New Jersey).





Si le milliardaire est apparu devant les caméras dimanche après-midi pour dénoncer des actes de "haine" et imputer les tueries d'El Paso et Dayton à un "problème de maladie mentale", il est resté relativement discret. Utilisant son réseau social préféré, Donald Trump a rapidement apporté son soutien aux victimes de la fusillade d'El Paso en fin d'après-midi samedi avant de tweeter son soutien à un combattant de MMA, seulement 14 minutes après, causant une première polémique.