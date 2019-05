Entrepôts d'Amazon : les robots remplacent l'homme

Amazon ouvrira un immense centre à Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne, l'été prochain. Des entrepôts d'une nouvelle génération, où les robots seront plus nombreux que les humains. Pour comprendre à quoi cela va ressembler, nos reporters se sont rendus sur le site du géant du e-commerce à New York.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.