Entreprises : la mixité, un atout pour la productivité, la créativité et les profits

Selon le rapport, près des trois quarts des entreprises attentives à la mixité dans leurs postes à responsabilité disent enregistrer une augmentation de leurs bénéfices de 5 à 20%, voire 10 à 15% pour une majorité d’entre elles. Plus de 57% des organisations sondées admettent que les initiatives en faveur de la diversité de genre améliorent leurs résultats. Ainsi, 60,2% déclarent observer une productivité et des profits accrus ; 56,8% disent remarquer une plus grande capacité à attirer et conserver les talents ; 54,5% signalent un surcroît de créativité, d’innovation et d’ouverture d’esprit ; et 54,1% déclarent que la réputation de leur entreprise s’est améliorée.





Aussi, les entreprises dotées de politiques d’égalité des chances dans l’emploi et de cultures favorisant la mixité ont 60% de chances supplémentaires de voir leurs profits et leur productivité augmenter et sont près de 60% plus susceptibles de connaître une meilleure réputation de leurs entreprises, détaille le rapport.