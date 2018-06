Entretien avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou

L'Iran était au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou ce mardi 5 juin à l'Élysée. Le Premier ministre israélien veut créer un front commun de tous les pays européens contre Téhéran. Notre président de son côté, veut sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Benyamin Netanyahou poursuivra sa tournée ce mercredi 6 juin à Londres, sans faire basculer ses interlocuteurs dans son camp, pour l'instant.



