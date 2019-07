Dans le cadre de l'échange de l'accord UE-Mercosur, le Brésil va-t-il replanter 12 millions d'hectares de forêt ?

À LA LOUPE - Depuis la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, les critiques fusent à l'égard de la politique environnementale du Brésil. Pourtant de son côté, la Commission européenne s'enthousiasme et soutient que le traité UE-Mercosur engage le Brésil à interdire la déforestation illégale en 2030 et à replanter 12 millions d'hectares d'arbres. Qu'en est-il ?