Donuts, bacon... : en Alaska, Trump va réautoriser l'utilisation des appâts pour chasser les ours

Cette mesure ne va pas améliorer l'image de Donald Trump auprès des écologistes. A la suite de ses multiples décisions contestables, les associations de défense des animaux sont loin de porter l'administration Trump dans leur cœur. En avril 2017, une loi votée par le Congrès républicain était ainsi déjà revenue sur certaines réglementations démocrates, rendant notamment de nouveau possible en Alaska la chasse aérienne à l'ours, depuis un avion ou un hélicoptère. Sept mois plus tard, les chasseurs américains ont été autorisés à importer des trophées d'éléphants tués au Zimbabwe et en Zambie.