Incendie en Australie : un tiers des koalas pourraient avoir été tués

Début novembre, déjà, l’espèce était en danger. Dans la réserve de Port Macquarie, au nord de la région, des associations estimaient que 350 koalas avaient trouvé la mort, hypothéquant l’avenir de l’espèce dans cette zone. Les feux de forêt, qui ne cessent de brûler leur territoire, détruisent les arbres d’eucalyptus, l’aliment principal des koalas. D’après la Fondation australienne du koala, il ne resterait plus que 80.000 animaux à l’état sauvage dans le pays. Si un tiers d’entre eux périt dans ces incendies, l’espèce, déjà considérée comme "fonctionnellement éteinte", serait gravement menacée.

Les incendies qui sévissent en Australie depuis plusieurs mois causent désormais des pertes animales importantes dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud, la région de Sydney, au sud-est du pays. Selon Sussan Ley, la ministre de l’Environnement, "jusqu’à 30% des koalas de la région pourraient avoir été tués, car jusqu’à 30% de leur habitat a été détruit", a-t-elle alerté au média ABC. "Nous en saurons plus lorsque les incendies seront calmés et qu’une évaluation appropriée pourra être faite".

Une vidéo relayée par ABC ces derniers jours montre d’ailleurs l’état de déshydratation dans lequel se trouve l’espèce. Un pompier "prenant une pause dans la lutte contre les incendies de forêt" donne à boire à un koala visiblement assoiffé. D’autres vidéos de sauvetages d’animaux ont circulé depuis le début des incendies. Une cagnotte a également été ouverte par le Port Macquarie Koala Hospital pour soutenir les koalas et leurs construire des points d’eau et des abris. Près de deux mois après son lancement, plus de 2 millions de dollars ont été récoltés.