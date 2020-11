En Suède, le cap des 6.000 morts franchi, le Premier ministre confiné

L'épidémie "évolue rapidement dans le mauvais sens", a reconnu le chef du gouvernement. Jeudi, plus de 4.000 cas - un niveau record - et cinq décès supplémentaires ont été enregistrés. Avec 33 morts en deux jours, le nombre de décès a atteint 6.002.

Après une première vague qui s'était traduite par un lourd bilan (plus de 5.000 morts), le pays a ensuite eu de bons résultats entre juillet et mi-octobre. Le nombre de cas est depuis remonté en flèche et la courbe des morts est elle aussi repartie à la hausse ces derniers jours. Face à cette flambée, les autorités sanitaires ont introduit de nouvelles recommandations régionales plus strictes, consistant notamment à limiter les contacts et éviter les lieux clos. Après plusieurs régions la semaine dernière, deux autres ont été ajoutées ce jeudi. La moitié des 21 régions suédoises sont désormais concernées par ces nouvelles consignes.