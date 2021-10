En pleine flambée du Covid, Moscou se calfeutre

La ville de Moscou est entrée jeudi en hibernation. La plupart des entreprises, les écoles et restaurants sont fermées afin de contenir l'épidémie de Covid-19 qui s'est accélérée en Russie en raison d'une vaccination poussive. Signe de l'ampleur de la crise, le pays d'Europe le plus endeuillé par le virus a enregistré jeudi 1.159 décès et 40.096 infections en 24 heures, son bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie.

Face à cette aggravation, la ville de Moscou a donc ordonné la fermeture jeudi et jusqu'au 7 novembre tous les restaurants, écoles, salons de beauté, magasins de vêtements, salles de sport et autres services jugés "non essentiels". Seuls les lieux vendant des médicaments, des produits alimentaires et de première nécessité ont été autorisés à ouvrir par Sergueï Sobianine, le maire de Moscou, ville de loin la plus touchée par l'épidémie en Russie.