Le procureur de l'Etat de New York, à l'origine de poursuites contre Harvey Weinstein, accusé de violences par plusieurs femmes

Dans les pages du New Yorker, Manning Barish dit avoir eu une liaison avec le procureur de l'Etat de New York entre l'été 2013 et la fin de l'année 2015. Tanya Selvaratnam, elle, raconte avoir été en couple avec Eric Schneiderman entre l'été 2016 et l'automne 2017. Elles disent toutes deux que l'homme les a frappées à plusieurs occasions, alors qu'il était alcoolisé. Il aurait même fait mine de les étrangler, manifestation de ce qu'elles décrivent comme un désir de domination physique et psychologique. Ces comportements, les deux femmes assurent n'y avoir jamais consenti. Elles affirment avoir violemment protesté contre ce qu'elles qualifient d'agression physique. Eric Schneiderman les aurait également menacées de mort si elles le quittaient. Lorsque a éclaté le mouvement MeToo, Manning Barish raconte avoir fait allusion à Schneiderman sur les réseaux sociaux. Il lui aurait téléphoné dans la foulée pour lui demander de ne jamais écrire sur lui. Ce à quoi elle dit avoir répondu : "Etre hors des clous est contre la loi". "Je suis la loi", aurait-il répliqué.





Une troisième femme, qui dit être trop effrayée par Schneiderman, aurait quant à elle raconté à Manning Barish et à Tanya Selvaratnam avoir été confrontée de façon répétée à des actes de violence non consentis. Une quatrième femme, une avocate de renom au sein de la justice new yorkaise, a également témoigné de façon anonyme. Elle raconte avoir été giflée tellement fort par le procureur après avoir refusé ses avances que la trace de ses doigts est restée visible plusieurs jours sur sa joue.