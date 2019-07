Éruption à Stromboli : les volcans siciliens, destinations touristiques sans risques ?

La forte éruption sur l’île volcanique de Stromboli, dans l'archipel italien des Eoliennes au nord de la Sicile, survenue mercredi 3 juillet, l’a rappelé : se promener au bord des volcans peut se révéler très risqué. Les importantes explosions ont fait une victime et plusieurs blessés. Depuis l’an 2000, de part le monde, environ 2000 personnes sont mortes en raison d’éruptions volcaniques.





"L’activité volcanique, c’est l’un des phénomènes les plus dangereux et les plus puissants au monde", explique Tanguy de Saint-Cyr, guide vulcanologue depuis 36 ans et cofondateur du tour opérateur Aventures et Volcans. "À 30 kilomètres d’un volcan, on peut être submergé de boue, détaille-t-il. Plus près, il y a bien sûr les nuées ardentes, les risques de retombées de roches, les étouffements par gaz acides ainsi que des glissements de terrain qui peuvent être mortels."





Si les dangers sont bien présents, ils peuvent être grandement limités grâce à un équipement adéquat (casque, tenue ignifuge, lampe frontale, bonnes chaussures…) et à la présence d’un guide formé : "Rien n’est laissé au hasard. Les guides connaissent parfaitement le terrain et peuvent détecter des signaux qui alertent d’un danger." En contact constant avec la population locale, la protection civile et les observatoires sur place, les guides sont alors directement informés en cas de risque. "On a déjà eu quelques sueurs froides […] mais jusqu’à présent, on n'a jamais eu de problèmes", continue le guide. Voyager seul est néanmoins fortement déconseillé car une connaissance du terrain et des conditions météorologiques est nécessaire, "avec un guide, ils (les randonneurs) ne seraient pas montées au Stromboli à cette heure-là (ndlr : 16h45). La chaleur est trop importante". Tanguy de Saint-Cyr préconise tout de même aux téméraires de toujours prévenir les populations locales et de rester prudent. Le gouvernement délivre également ses conseils de sécurité.