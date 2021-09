Éruption aux Canaries : l’aéroport de La Palma rouvre, mais les avions restent au sol

Ce dimanche 26 septembre, une colonne de cendres et de gaz continue de se dégager du volcan Cumbre Vieja, en éruption depuis dimanche dernier. Un nuage mortel qui atteint à certains moments de la journée les 4000 mètres d’altitude, et empêche les avions de décoller.

C’est un spectacle à la fois déchirant et captivant pour les habitants de La Palma, aux Canaries (Espagne). Les autorités ont beau répéter aux habitants de rester enfermés chez eux, la curiosité est parfois plus forte. "Je suis très inquiet de la situation. Avec toutes ces cendres qui recouvrent le quartier, c'est un désastre pour la nature, les plantes, les animaux", témoigne un habitant.

À l’intérieur du cratère, les explosions très puissantes s’enchaînent. Samedi, une partie du cône s'est partiellement effondrée, provoquant une nouvelle coulée de lave plus fluide et donc plus rapide qui s'est dirigée vers la mer. Sur son chemin, des centaines de maisons ont été détruites et de nouvelles évacuations d'habitants. Cela porte à 6200 le nombre de personnes évacuées depuis le début de l'éruption.

Près de 160 d'entre elles, évacuées samedi, ont toutefois été autorisées à regagner leur domicile dimanche, selon les autorités. D'après les dernières données du système européen de mesures géospatiales Copernicus, la lave a également détruit 461 bâtiments depuis le début de l'éruption, rayant de la carte des hameaux entiers. Elle a par ailleurs recouvert 212 hectares, notamment des plantations de banane, principale activité économique de l'île.