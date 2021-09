Éruption aux Canaries : l'aéroport de La Palma à l'arrêt, des centaines de personnes se pressent dans les bateaux

"Étant donné l'augmentation du risque pour la population due à l'épisode éruptif en cours", les autorités de l'archipel ont indiqué avoir "émis un ordre d'évacuation obligatoire pour [les quartiers de] Tajuya, Tacande de Abajo et la partie non évacuée de Tacande de Arriba". D'après les autorités, Cet ordre concerne 160 personnes, portant à plus de 6.200 le nombre de personnes qui ont dû quitter leurs foyers.

Deux nouvelles bouches éruptives, dont sortaient des coulées de lave, se sont par ailleurs ouvertes au niveau du volcan, a indiqué l’Institut volcanologique des Canaries. Ce dernier a signalé samedi après-midi un troisième foyer, à l'ouest du foyer principal. Selon les autorités, la nouvelle coulée de lave serait plus fluide et plus rapide que la précédente, et descendrait en ligne droite vers l'océan.

Selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesures géospatiales, la lave a détruit jusqu'ici 420 bâtiments et recouvert 190 hectares sur l'île dont la principale activité économique est la culture de bananes.