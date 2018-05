Escalade militaire au Proche-Orient : l'Iran a franchi une "ligne rouge" selon Netanyahu

Jeudi avant l'aube, Israël a en effet mené des dizaines de raids aériens meurtriers en Syrie contre des cibles présentées comme iraniennes, en réponse à des tirs de roquettes qu'elle attribue à Téhéran dans le Golan. Si la paternité des tirs était confirmée, cette attaque serait une première agression directe de la part de l'Iran contre des positions israéliennes. La riposte de l’Etat hébreu a été d'une ampleur exceptionnelle. Selon Moscou, Tsahal a en effet a tiré environ 70 missiles, dont une soixantaine à partir de 28 avions F-15 et F-16. La défense anti-aérienne syrienne en aurait toutefois détruit plus de la moitié.





"Nous sommes engagés dans une bataille prolongée. Notre but est clair : nous ne laisserons pas l'Iran s'établir militairement en Syrie", a fait savoir Benjamin Netanyahu. "Nous frapperons au centuple tous ceux qui nous attaqueront. Et nous agirons contre ceux qui se préparent à nous attaquer avant qu'ils passent à l'acte. C'est ce que nous avons fait et ce que nous continuerons à faire", a-t-il prévenu. Un peu plus tard, Hassan Rohani, le président iranien, a souligné que son pays "a toujours cherché à faire baisser les tensions dans la région, en essayant de renforcer la sécurité et la stabilité" et qu'il ne veut pas de "nouvelles tensions".