Espagne : achetez un village abandonné pour 224.000 euros

Il existe des milliers de villages à vendre en Galice, au nord de l’Espagne. C’est le cas notamment d’une petite bourgade située dans la campagne espagnole : six maisons, une ferme et cinq hectares de terrain, le tout exposé plein sud. Il a été abandonné par ses habitants il y a cinquante ans. Malgré les apparences, ce qui semble être un tas de ruines est une bonne affaire immobilière. Il est mis en vente à 224 000 euros, à peine le prix d'un studio parisien.



