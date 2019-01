Espagne : le petit Yulen serait mort d'un "traumatisme cranien", le jour de sa chute dans un puits

Dans la matinée, le préfet d'Andalousie, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, avait publiquement livré les premiers éléments de l’enquête : l’enfant a fait une "chute libre de 71 mètres", avant de s'arrêter sur un amas de terre. L'hypothèse la "plus probable" est qu'il ait par ailleurs entraîné de la terre et du sable dans sa chute, ayant créé un autre amas de débris au-dessus de lui, lequel a empêché la descente d'une caméra pour le localiser au plus vite.