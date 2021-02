Espagne : des manifestations en soutien au rappeur Hasel dégénèrent

Des poubelles incendiées, des barricades levées contre la police et des banderoles "libertat". À Madrid et Barcelone, des milliers de manifestations ont arpentées les rues mercredi à la tombée de la nuit pour demander la libération de Pablo Hasel, un rappeur arrêté mardi après s'être retranché à l'université Lerida, en Catalogne.

Depuis le 12 février, l'artiste, connu pour ses textes contestataires et anti-monarchie, refusait de se rendre aux autorités espagnoles malgré une condamnation à 9 mois de prison ferme. En juin, il avait été reconnu coupable d'apologie du terrorisme, d'injures et de calomnie à l'encontre de la couronne espagnole à cause d'une série de tweets dans lesquels il accusait les forces de l'ordre de tortures et d'assassinats. Son soutien à l'ETA, l'organisation paramilitaire indépendantiste basque, et ses accusations contre l'État espagnole, qu'il qualifie de "feixista" ("fasciste", en catalan) ont fait de lui un symbole de la liberté d'expression en Catalogne.