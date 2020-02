Espagne : la Garde civile et Europol démantèlent une usine souterraine de cigarettes contrefaites

"Les policiers espagnols ont découvert l'usine de fabrication cachée dans un bunker à quatre mètres sous terre. Dans l'installation, qui fonctionnerait depuis 2019, les travailleurs fabriquaient et emballaient les cigarettes contrefaites; une ligne de production complète sous un même toit. Des lits et des logements pour les travailleurs ont également été trouvés sous terre. Il s'agit de la première usine souterraine découverte dans l'UE", précise Europol sur son site internet , alors que les polices britannique, lituanienne et polonaise ont coopéré dans l'opération.

L'opération conjointe d'Europol et de la Garde civile espagnole a permis la saisie de "17,6 tonnes de tabac à rouler" selon la Garde civile et de "3 millions de cigarettes", précise Europol, qui estime les profits générés par cette activité illégale à "625.000 euros par semaine". "Vingt personnes ont été arrêtées" au sein de cette organisation criminelle "principalement composée de citoyens britanniques", ainsi que d'un Lituanien et de six Ukrainiens.

Ces derniers travaillaient à "4 mètres sous terre" dans "des conditions insalubres et sans contact avec l'extérieur" d'après la Garde civile. Ces six travailleurs clandestins manquaient d'air quand ils ont été retrouvés, précise le communiqué, avant d'ajouter : "Le groupe criminel a distribué les cigarettes sur le marché noir européen, estimé à environ 46,3 milliards de cigarettes en 2018". "20 kg de haschich" et "144 kg de marijuana" ont également été découvert sur les 13 endroits fouillés.