Espagne : la libération de "La Meute" provoque un tollé

Surnommés "La Meute", cinq hommes ont abusé d'une jeune fille lors des Fêtes de Pampelune en avril 2016 et ont posté la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux. Ils ont ensuite été condamnés à neuf ans de prison pour "abus sexuel" en avril 2018. Mais le vendredi 22 juin, le tribunal de Navarre a décidé de les libérer sous caution de 6 000 euros chacun. Une décision qui a entraîné des manifestations dans les rues d'Espagne.



