Espagne : la péninsule ibérique touchée à son tour par les incendies

Pour faire face à la menace, qui touche de nombreux territoires méditerranéens depuis le début de l'été, le ministère espagnol de la Transition écologique a indiqué avoir envoyé "six moyens aériens de lutte contre le feu" pour combattre les trois incendies - en Aragon, dans la Rioja et en Catalogne -, en appui des moyens déployés par les gouvernements régionaux concernés.

Par crainte de nouveaux départs de feux, le risque d'incendie est classé "extrême" dans une grande partie de l'Espagne ces jeudi et vendredi, selon l'Agence météorologique nationale (AEMET), qui n'a pas encore publié ses prévisions de risque pour les jours suivants. Même situation au Portugal, où l'alerte incendie "maximale" a été déclenchée entre jeudi et lundi 16 août, dans les régions nord et centre de l'intérieur du pays, ainsi qu'une partie de l'Algarve (sud), a signalé Météo Portugal.

Ces températures inédites depuis 1920, et bien au-dessus des normales saisonnières, sont dues à l'arrivée d'une masse d'air très chaud en provenance d'Afrique du Nord, conjuguée à une forte exposition solaire, ont expliqué les deux agences météorologiques. Des phénomènes de plus en plus récurrents, puisque entre 2011 et 2020, l'Espagne avait déjà enregistré deux fois plus de vagues de chaleur que durant chacune des trois décennies précédentes, a précisé Rubén del Campo.

Les scientifiques considèrent que les canicules à répétition - conséquence sans équivoque du réchauffement de la planète -, seront amenées à se multiplier, à s'allonger, mais aussi à s'intensifier. "En Espagne, nous ne sommes pas à l'abri de ce danger", avait alors rappelé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à propos des incendies actuels, ajoutant que le pays était entré "dans une zone de risque" avec l'arrivée de cette vague de chaleur. Il a appelé ses compatriotes "à la plus grande prudence".