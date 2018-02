Espagne : la Vallée de Culebra, le principal sanctuaire des loups de toute l'Europe

Nous vous emmenons dans le plus grand sanctuaire des loups de toute l'Europe. Il est situé au Nord-Ouest de l'Espagne. Les mille cinq cents loups ibériques qui y vivraient en liberté sont devenus une attraction touristique. Menacés dans le reste du pays, ces animaux semblent avoir trouvé, dans la Vallée de Culebra, son nouveau sanctuaire.



