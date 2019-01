Espagne : le PP (droite) fait scandale avec un tweet souhaitant la mort du chef du gouvernement socialiste

Le Parti populaire (droite conservatrice) espagnol a-t-il appelé à la mort de Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol ? C'est ce que cherche à déterminer le pouvoir socialiste outre-Pyrénées, après un tweet au goût plus que douteux diffusé par le parti d'opposition.





Le message, rapidement effacé, met en scène un père et son fils, dont il lit la liste de voeux pour l'Epiphanie, le 6 janvier, jour où les enfants reçoivent leurs cadeaux des Rois Mages (et non du Père Noël comme c'est le cas en France). Voici ce que dit la liste : "Ma chanteuse préférée était Amy Winehouse et vous me l'avez enlevée. Mon acteur préféré était Robin Williams et vous me l'avez enlevé. Mon humoriste préféré était Chiquito de la Calzada et vous me l'avez aussi enlevé. Je vous écris juste une nouvelle lettre pour vous dire que mon Premier ministre préféré est Pedro Sanchez."