Espagne : le Tage se meurt à petit feu

En Espagne, le plus grand fleuve de la péninsule Ibérique a quasiment disparu. L'eau du Tage est détournée au profit d'une région du Sud-Est du pays. Un choix politique qui a de terribles conséquences écologiques et économiques. Le village de Sacedon est devenu un village fantôme. En dix ans, il a perdu un tiers de sa population.



