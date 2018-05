Espagne : Mariano Rajoy poussé vers la sortie, quel avenir pour le gouvernement ?

Si Mariano Rajoy est désormais sur un siège éjectable, c'est essentiellement à cause d'un scandale de corruption qui empoisonne la vie politique espagnole depuis des mois, et qui s'est achevé lundi par la condamnation de nombreux cadres et élus du Parti Populaire (PP). Ils ont été condamnés à un total de 351 ans de prison, pour corruption, détournements de fonds publics ou blanchiment. Le tribunal a conclu qu'entre le parti et un groupe privé s'était créé "un authentique et efficace système de corruption institutionnel à travers des mécanismes de manipulation des marchés publics". Depuis, la crédibilité de Mariano Rajoy est mise en cause pour avoir "nié l'existence d'une caisse noire au sein du parti". Une raison suffisante pour voter une motion de censure, a estimé l'opposition.