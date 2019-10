Espagne : neuf indépendantistes catalans condamnés à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison

SENTENCE - Neuf dirigeants catalans pro-indépendance ont été condamnés ce lundi à des peines allant jusqu'à 13 ans de prison. Ils avaient tous été jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.

Bien que plus indulgente, cette décision de la plus haute instance du pays replace, deux ans plus tard, la question catalane au centre du débat politique, à moins d’un mois des élections anticipées qui auront lieu le 10 novembre. Et risque de relancer la tension dans cette région que le séparatisme maintient en ébullition depuis près de dix ans.